Le Sénégal vers l’émergence : Dynamique contrastée des activités portuaires et aériennes L’activité maritime au Port autonome de Dakar (PAD) affiche une progression notable de 10,1% en rythme mensuel, confirmant la vitalité du secteur. Cette performance est principalement portée par une augmentation significative des embarquements (+35,2%), malgré un léger recul des débarquements (-1,8%).

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2025 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Les moteurs de la croissance au PAD



L’essor des marchandises diverses (+37,2%) et des phosphates (+28,5%) explique en grande partie cette dynamique positive. Cependant, la baisse des débarquements de pétrole brut (-35,5%) a atténué cette tendance.



Sur un an, le trafic maritime du PAD accuse toutefois un repli de 7,6%, illustrant les défis structurels auxquels le port est confronté, notamment en matière de logistique et de fluidité des opérations.



Une activité aérienne en progression mensuelle, mais en repli annuel



Du côté du transport aérien, l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) enregistre une hausse des mouvements d’aéronefs (+4,6%) et du nombre de passagers (+4,4%) en un mois. Cependant, le frêt aérien affiche un recul de 10,6% sur la même période.



En comparaison annuelle, les chiffres sont plus préoccupants :

• Le frêt chute de 17,4%

• Les mouvements d’aéronefs diminuent de 7,3%

• Le nombre total de passagers baisse de 4,6%



Ces données révèlent une reprise fragile du secteur aérien, encore impacté par des facteurs conjoncturels et structurels.



Malgré ces défis, le dynamisme du port et de l’aéroport témoigne de la résilience de l’économie sénégalaise, engagée sur la voie de l’émergence.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook