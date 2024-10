Le Sénégal vers un avenir prospère et équitable : Le passage de Mouhamadou Madana Kane à la RTS « Le 17 novembre 2024 marquera un tournant décisif pour notre nation. La Coalition Dundu et sa tête de liste Mouhamadou Madana Kane, vous invitent à saisir cette opportunité historique, pour instaurer une nouvelle Assemblée nationale et propulser le Sénégal vers un avenir prospère et équitable. Jotna niou Dundu Leneen. » En images, le passage de Mouhamadou Madana Kane à la RTS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024



