Le Sénégal vise la création de 300 mille entreprises formelles d’ici 2035

« Cela veut dire passer de 9 entreprises formelles pour dix mille habitants à 150 entreprises formelles pour dix mille habitants en 2035. Le Maroc aujourd’hui est à 500 entreprises formelles », a déclaré Victor Ndiaye.



Cette stratégie du secteur privé, ajoute-t-il, vise aussi à accompagner des entreprises qui sont dans l’informel à la formalisation.



« Notre deuxième objectif, c’est de créer 300 champions sénégalais qui à partir du Sénégal, exportent, rayonnent sur le marché régional, international Aujourd’hui, ce type d’entreprises on les compte sur les doigts de la main. L’un dans l’autre, tout cela va nous permettre de changer la structure de l’emploi au Sénégal », a indiqué le responsable de Performance Groupe, avant d’ajouter que cela va conduire notre pays à créer trois millions d’emplois formels d’ici 2035.

Cela requiert, précise-t-il, d’abord, un soutien de l’Etat aux entreprises nationales ; et ce doit être clair.



Ensuite, il faut une administration qui accompagne cette bataille de la compétitivité, l’attraction et le développement de groupes mondiaux pour bâtir des champions.



Enfin, Il nous faut préconise-t-il, des filières compétitives. A ce titre M. Victor Ndiaye indique qu’aujourd’hui 24 filières ont été identifiées pour porter l’émergence du pays. Parmi ces filières, il y a notamment le sel, l’agriculture (avec huit filières).

Adou FAYE





La nouvelle stratégie du secteur privé a été présentée le 11 janvier dernier à Dakar. C'était lors de la table ronde sur le Programme d'accélération compétitivité emploi (Pace). La stratégie présentée par Victor Ndiaye de Performance Groupe vise une transformation radicale du secteur privé, avec un objectif de 300 mille entreprises formelles en 2035.