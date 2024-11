Du 13 au 15 novembre 2024, le Sommet de l'Organisation de Coopération Économique Asie-Pacifique (APEC) s'est tenu à Lima, capitale du Pérou. Cet événement a rassemblé des dirigeants de 16 pays et représentants de 19 économies membres, pour discuter de la promotion de la coopération économique et du développement dans la région Asie-Pacifique. Parmi eux, les dirigeants de la Chine et des États-Unis se sont également rencontrés dans le cadre de ce sommet.



C'est la troisième fois que le Pérou accueille le sommet de l'APEC, dont le thème cette année était "Autonomisation, Inclusion, Croissance", avec un accent particulier sur le renforcement du commerce libre, ouvert et inclusif, ainsi que sur la promotion de la transition énergétique mondiale.



Dans ce contexte, le rôle des grandes puissances est crucial. Alors que les pays occidentaux se tournent de plus en plus vers le protectionnisme, la Chine, en tant que pays en développement, prend la tête de l'appel au libre-échange et met en avant la coopération gagnant-gagnant.



La Chine a tiré de grands bénéfices de sa participation à l'APEC. Au cours des dix premiers mois de 2024, les échanges entre la Chine et les autres économies de l’APEC ont atteint 21 270 milliards de yuans, établissant un record historique pour cette période, représentant 59,1 % du total des échanges commerciaux de la Chine. Ces échanges ont augmenté de 5,7 % par rapport à la même période l'année précédente, dépassant de 0,5 point de pourcentage la croissance globale des échanges de la Chine.



Le développement rapide de la Chine a également profité à d'autres économies, notamment à de nombreux pays en développement. La Chine a établi des partenariats stratégiques avec des pays d'Amérique latine tels que le Brésil, le Pérou, le Mexique, l'Argentine, l'Équateur, le Chili et l'Uruguay, et signé des accords de libre-échange. La région d'Amérique latine est désormais le deuxième plus grand groupe de partenaires commerciaux de la Chine après l'Asie.

Prenons l'exemple du pays hôte de ce sommet, le Pérou. En 2023, 68,5 % des exportations du Pérou étaient destinées aux économies membres de l’APEC. Depuis son adhésion à l'APEC en 1998, les exportations péruviennes vers ces économies ont été multipliées par 14,7, offrant aux entreprises péruviennes une opportunité précieuse d'intégrer les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.



La Chine a joué un rôle crucial dans ce processus. En 2023, le commerce bilatéral entre la Chine et le Pérou a atteint 37,691 milliards de dollars américains. La Chine reste depuis plusieurs années le premier partenaire commercial du Pérou, tandis que ce dernier est le quatrième plus grand partenaire commercial de la Chine en Amérique latine et une destination majeure des investissements chinois. Lors de ce sommet de l'APEC, le Pérou a saisi l'opportunité de signer avec la Chine le Protocole d'amélioration de l'accord de libre-échange sino-péruvien, créant un environnement plus favorable pour les entreprises des deux pays et apportant de nombreux avantages aux entreprises et aux citoyens des deux nations.



En tant que deuxième économie mondiale, la Chine occupe une place de plus en plus importante dans le système international et est devenue un acteur clé du système économique mondial. Chaque membre de l'APEC a bénéficié des partenariats commerciaux avec la Chine au cours des dernières décennies. Dans un contexte où le protectionnisme gagne du terrain en Occident, la participation de la Chine à l'APEC offre un espace précieux pour explorer la valeur du commerce ouvert et renforcer le dialogue entre les économies membres.



La majorité des pays de la communauté internationale aspirent à un commerce libre, ouvert et inclusif, ce que la Chine promeut depuis longtemps. Tout le monde souhaite améliorer ses conditions de vie, mais certains cherchent à obtenir des profits excessifs et à préserver leur position dominante par le monopole et l’exploitation, une approche contraire à la tendance mondiale. Nous espérons que, sous la direction de la Chine, le système commercial international pourra créer une dynamique de "coopération gagnant-gagnant" et évoluer vers un avenir meilleur.