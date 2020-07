Le Sytjust décrète à nouveau 48h de grève

Jeudi 9 Juillet 2020

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) maintient la cadence. Le Bureau exécutif national (Ben) a décrété hier, une grève de 48 heures renouvelables couvrant ces jeudi et vendredi, informe "L’As".



Les travailleurs de la Justice continuent de dénoncer ce qu’ils appellent le torpillage de leurs droits par le ministre de la Justice, Malick Sall.

Selon eux, le Garde des Sceaux, pour des considérations décalées de ses responsabilités, essaie de persuader le président de la République et le gouvernement, de remettre en question toutes les réformes entreprises pour la prise en charge des doléances du Sytjust.



D’où l’intensification de la lutte qui demeure, à leurs yeux, la seule voie de salut pour les travailleurs de la Justice, dont les intérêts sont menacés. Le syndicat appelle les travailleurs à la mobilisation pour la réussite de la marche pacifique qu’il organisera le 14 juillet 2020, à Dakar.



