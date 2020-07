Le Sytjust décrète encore 72 heures de grève

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020

Le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a décrété 72 heures de grève renouvelables, couvrant les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juillet 2020.



Selon "Libération online", els travailleurs de la Justice " exigent toujours l’accès à la jouissance des droits qu’ils ont acquis par des décrets dûment signés par le Président de la République et par un protocole d’accord signé le 17 octobre 2018 par le gouvernement et le Sytjust ".







