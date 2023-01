«Le TER propriété de la France ?» : Les explications du gouvernement!

Abdou Ndéné Sall, le Ministre Directeur général de la Sen-Ter, est vite monté au créneau. Depuis Tivaouane, il a tenu à démentir: «C’est de la déformation. J’ai toujours dit aux sénégalais que le Train Express régional a plusieurs composantes. Les rails, le système, les gares, les trains. Et tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Aucun toubab n’est propriétaire du Ter. Ni aucun privé. L'Etat est le seul et l'unique prorpiétaire du Ter», a-t-il déclaré. Le gouvernement n’a fait que créer une société de Patrimoine dénommée Sen-Ter et a confié l’exploitation à la Setter, une filiale de la Sncf.



En début de soirée, le porte-parole du gouvernement aussi, depuis Kaolack, a réagi. Abdou Karim Fofana a embouché la même trompette que son collègue : «Le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant le propriétaire du train express régional. Quand je dis propriétaire, c’est entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, je dirai que le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares.»



Avec IGFM