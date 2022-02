Le Togo lève 35 milliards FCFA d’obligations du trésor sur le marché financier de l’UEMOA

Le compte rendu d’adjudication établi par UMOA-Titres, organisatrice de l’opération, renseigne que l’émetteur avait mis en adjudication 35 milliards de FCFA et a reçu comme soumissions globales un montant de 69,834 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 199,53%.



Les soumissions retenues par l’émetteur s’élèvent à 35 milliards de FCFA et celles rejetées à 34,834 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 50,12%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues par le Trésor Public togolais se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,78%.



Les OAT émises seront remboursées le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 7 février 2032. Par contre, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé de 5,90% et ce, dès la fin de la première année.





Oumar Nourou

L'Etat du Togo a levé le 4 février 2022 sur le marché financier de l'UEMOA un montant de 35 milliards de FCFA au terme d'une émission par adjudication d'obligations assimilables du trésor (OAT) d'une durée de 10 ans.