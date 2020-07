Le Vatican publie un manuel d'enquête sur les agressions sexuelles au sein de l'Église

A l'initiative du pape François, le Vatican a diffusé jeudi des directives à destination des ecclésiastiques sur la procédure à suivre pour enquêter sur des soupçons d'agressions sexuelles sur des mineurs au sein de l'Eglise.



Réunis en "vade-mecum", ces documents constituent un "instrument" destiné à aider les autorités locales de l'Eglise "dans la tâche délicate de mener correctement les affaires" impliquant des religieux "lorsqu'ils sont accusés" de sévices sur des mineurs, a expliqué dans un communiqué le cardinal espagnol Luis Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation de la Foi.



Le pape argentin, qui a fait de la lutte contre le fléau des agressions sexuelles dans l'Eglise catholique une des priorités de son pontificat, avait convoqué en février 2019 un sommet inédit regroupant notamment 114 présidents de conférences épiscopales.

A cette occasion il s'était engagé à "donner des directives uniformes pour l'Eglise", évoquant avant tout des références légales déjà en vigueur au plan civil et canonique.



De fait les documents publiés jeudi ne proposent pas de nouvelles normes, ni n'ont vocation à substituer la justice de l'Eglise catholique à la procédure judiciaire, souligne le Vatican.



Le Vatican a notamment rédigé un formulaire de signalement de délit. Le responsable alerté doit renseigner l'identité du prêtre soupçonné, ses différents ministères, la date des faits et le nom de la ou des victimes présumées, les mesures prises par l'autorité ecclésiastique ainsi que, en cas de procédure pénale, le nom du procureur et des avocats saisis.



L'Eglise est depuis plusieurs années en pleine tourmente avec les révélations successives sur des scandales massifs d'agressions pédophiles commises pendant des décennies par des prêtres ou des religieux et souvent couverts par leur hiérarchie dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, au Chili ou en Allemagne.