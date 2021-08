"Le Vilain Petit Canard" ou l’apprentissage du stigmate Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Ce podcast vous est proposé dans le cadre de notre série mensuelle « Les couleurs du racisme », un nouveau rendez-vous pour analyser les mécanismes de nos préjugés raciaux et leurs reproductions.

Dans le cadre de notre série « Les Couleurs du racisme », nous recevons aujourd’hui Aude Rabaud, sociologue et anthropologue, maîtresse de conférences...





Source : Un article de Aude Rabaud - Maîtresse de Conférences en Sociologie, Université de Paris. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Le-Vilain-Petit-Can...

Accueil Envoyer à un ami Partager