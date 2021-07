Le barreau en deuil : Me Abdoulaye Diallo n’est plus Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Le barreau de Dakar est endeuillé par le rappel à Dieu samedi de Me Abdoulaye Diallo. L'avocat est décédé des suites d'une courte maladie, a appris Leseoleil.sn.



Source : http://lesoleil.sn/le-barreau-en-deuil-me-abdoulay...

