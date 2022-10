Le berger récidiviste écope de deux ans de prison

Chassez le naturel, il revient toujours au galop ! Aliou Kâ est un délinquant invétéré qui n’est pas près de changer ses habitudes. Après avoir été élargi de prison à Diourbel où il a purgé une année de taule pour le vol de six moutons appartenant à son voisin Mbaye Diouf, il a remis ça en allant soustraire deux bœufs de ce même voisin. Lequel a emprunté la même voie, pour aller saisir à nouveau le procureur de Diourbel d’une plainte pour vol de bétail. Les faits se sont passés quelques jours avant la dernière Korité. Très tôt le matin, Mbaye Diouf constatait que ses deux bœufs avaient disparu, .



Ne suspectant personne dans un premier temps, détaille "L'As", il fait le tour des marchés hebdomadaires à la recherche de ses bêtes. Et c'est justement au marché hebdomadaire de Ndindy, qu'il fait la rencontre d'un autre berger, Babacar Faye. Après une brève discussion avec son camarade, celui-ci lui confie avoir vu Aliou Kâ conduire les deux bœufs dont Mbaye Diouf lui a fait l'exacte description.



Après quoi, Mbaye Diouf porte plainte et Aliou Kâ est arrêté dans la foulée. Mais à l'enquête, devant le magistrat-instructeur jusqu'à la barre, Aliou Kâ est toujours resté constant dans ses déclarations. Se constituant partie civile, Mbaye Diouf a réclamé, trois millions pour toutes causes et préjudices confondus. Finalement, la cour a condamné Aliou Kâ à deux ans de prison ferme. Il devra aussi s’acquitter d’un million et demi francs Cfa de dommages et intérêts.