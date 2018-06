Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le bilan s'alourdit à Abidjan: 20 morts enregistrés, condoléances du Président Macky Sall au Président Ouattara et au peuple ivoirien frère Rédigé par La rédaction de leral.net le 21 Juin 2018 à 08:34 | Lu 465 fois Une vingtaine de personnes sont mortes après de violentes pluies à Abidjan où les pompiers ont apporté assistance à plus d'une centaine de victimes dans la nuit du 18 au 19 juin.

Aucune commune de la capitale économique ivoirienne n'est épargnée par les inondations liées de fortes pluies dans la nuit du 18 au 19 juin.

Des bas-fonds de la périphérie au quartier présidentiel, de nombreuses rues sont impraticables et des quartiers sont encore coupés du reste d'Abidjan.

La forte pluie qui est tombée dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 a fait 19 morts dont 18 dans le district d'Abidjan et 1 dans la localité de Tiassalé (121 km d'Abidjan), a annoncé le Général Kili Fiacre Fagnidi, Directeur général de l'Office National de la Protection Civile (ONPC).

Les pluies avaient déjà occasionné 2 morts les 10 et 11 mai, où il est tombé entre 60 et 90 mm d'eau en une seule soirée.

Face aux intempéries, le gouvernement ivoirien annonce un projet d'assainissement d'une enveloppe 530 milliards FCfa sur la période 2018-2033 pour la réhabilitation d'installations existantes, notamment 157 km de réseaux enterrés à Abidjan, la remise en état de 4 stations de pompage, ainsi que des travaux neufs, à savoir la construction de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage et 4 stations d'épuration.



Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall a exprimé sa solidarité vis-à-vis de la population ivoirienne suite aux inondations meurtrières survenues dans ce pays dans la nuit du lundi au mardi faisant 20 morts (bilan provisoire).



Macky Sall qui se trouve actuellement en Russie à écrit sur sa page Twitter : «J’exprime ma solidarité et mes condoléances aux familles endeuillées de Côte d’ivoire, au Président Ouattara et au peuple ivoirien frère, suite aux pluies torrentielles».



PressAfrik

