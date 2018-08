Le boss de la Gendarmerie installé aujourd’hui

C’est aujourd’hui que le général de Division Cheikh Sène sera installé dans ses fonctions de nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire. La cérémonie prévue à 9 heures à la caserne Samba Diery Diallo à Colobane, restera à coup sûr dans les annales de la maréchaussée.



Ce sera en présence du ministre des Forces armées, Augustin Tine. Mais aussi des parents et amis des deux patrons de la gendarmerie, l'entrant et le sortant. Jusque-là haut commandant en second, plus spécifiquement en charge de la lutte opérationnelle contre le terrorisme, le général de Division Cheikh Sène, remplace le général Meissa Niang, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.













Les Echos