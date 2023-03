Le bracelet électronique, une alternative aux détentions

Le dispositif du placement sous surveillance de bracelet électronique permet de suivre à distance des individus condamnés ou inculpés. La surveillance électronique constitue une alternative aux détentions. Elle se veut de venir à bout de la surpopulation carcérale. Les personnes qui peuvent bénéficier du placement sous surveillance électronique sont de trois catégories: celles qui font […]

Le dispositif du placement sous surveillance de bracelet électronique permet de suivre à distance des individus condamnés ou inculpés.

La surveillance électronique constitue une alternative aux détentions. Elle se veut de venir à bout de la surpopulation carcérale. Les personnes qui peuvent bénéficier du placement sous surveillance électronique sont de trois catégories: celles qui font l’objet d’une information judiciaire, les personnes qui comparaissent devant une juridiction de jugement, les personnes qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation et qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire (le restant de la peine à purger doit être au moins égale à six mois et ne dépasse pas un an). Le bracelet électronique permet d’exécuter une peine sans être incarcéré, ou d’éviter une détention provisoire.

