Le bras de fer Senelec-Akilee se poursuit au tribunal

On est encore loin de l’épilogue du bras de fer judiciaire entre Senelec et Akilee Sa. L’affaire qui connaît des rebondissements de toutes sortes devait être appelée hier à la barre du tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar.



Mais il nous revient que le dossier n’a pas été enrôlé. Finalement, les conseils de Senelec et de Akilee Sa vont croiser le fer lundi prochain.

L'As