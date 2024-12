Le budget 2025 du MESRI voté hier : Une hausse de plus de 5 milliards FCFA notée pour renforcer les actions prioritaires Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) pour l'année 2025 a été adopté hier en commission à l'Assemblée nationale. Il passe de 303,4 milliards de FCFA en 2024 à 308,5 milliards de FCFA pour l'exercice 2025. Cette évolution représente une hausse de 5,1 milliards de FCFA en valeur absolue, soit 1,65% en valeur relative.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 10:09

Selon le MESRI, cette augmentation des ressources financières permettra de mettre en œuvre des actions prioritaires inscrites dans le plan opérationnel 2025 du ministère.



Ces initiatives visent notamment à soutenir le développement et l'amélioration de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.



« Cette dynamique budgétaire confirme la volonté des autorités de renforcer les moyens attachés à un secteur clé pour l'avenir du pays. » Ajoute El Hadji Abdourahmane Diouf – le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



