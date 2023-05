Le bureau politique du PS en session le samedi 20 mai Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

La secrétaire générale du Parti Socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye a convoqué le bureau politique en session le samedi 20 mai 2023, à 10 heures, à la maison du Parti, Léopold Sédar Senghor. Cette 16eme session «élargie aux secrétaires généraux des coordinations, portera sur la vie du parti et la vie politique nationale notamment, l'examen du programme d'animation à la base, la restitution des recommandations phares du séminaire du Bureau politique et l'évolution de la vie politique nationale», informe une note. O.B



