Le calvaire d'un usager sur l'autoroute «Senac Autoroutes SA.» pour 100 FCFA

Chers citoyens,

Je tiens à partager avec vous mon après midi passé au niveau de l’autoroute à péage tronçon 1000 FCFA Thiaroye vers Dakar. Sûrement d’autres citoyens ont vécu le même fait.

Ces faits se sont produits ce 23/01/2021.



Voulant me rendre à Toubacouta (Fatick), j’ai décidé d’emprunter l’autoroute à péage SENAC SA. (Pour ses services qu’ils proposent, notamment le gain de temps).

J’ai, alors, rechargé à 7 heures 30mn sur ma carte Rapido (pour plus de rapidité naturellement ) 4000 FCFA via l’application Wave.

Le trajet aller s’est passé sans souci au niveau des trois postes de péage (Thiaroye, Rufisque et Toglou) pour 2000 FCFA défalqués sur la carte Rapido donc il reste 2000 FCFA sur le compte.

Au trajet retour, je passe le péage de Toglou sans problème. 600 FCFA défalqués.



Ensuite, je passe le péage de Rufisque sans problème mais je remarque que 500 FCFA sont défalqués au lieu de 400 FCFA.

Je me dis, à ce moment, que c’est juste un problème technique d’ordre interne et que je n’avais pas à m’inquiéter. Je poursuis mon trajet vers Thiaroye. (Normalement 1000 FCFA Sur la carte).

Arrivé au poste de péage de 1000 FCFA, j’emprunte une des voies Rapido.

Problème !!!!! La barrière ne se relève pas. MON SOLDE EST DE 900 FCFA. Il manque 100 FCFA pour passer.



L’agent de la SENAC m’interpelle aussitôt et procède à la verbalisation aidé par le gendarme en faction.

Je leur fournis la preuve que le solde de ma carte était normalement suffisant pour me permettre d’utiliser la voie rapido mais ils n’étaient pas convaincus et m’ont dit qu’ils devaient suivre la procédure en vigueur dans une pareille situation.



La procédure en vigueur c’est que mon permis va être confisqué par le gendarme et sera rendu après le paiement d’une amende. (Amende de quoi au juste?)

Un ticket m’a été remis avec mention « reconnaissance de dette de 3000 FCFA au profit de la SENAC SA »

Je me défends, valablement, en leur faisant comprendre que cette erreur technique ne m’était pas imputable et qu’ils devraient me laisser continuer mon trajet parce que j’ai utilisé le service rapido pour aller vite.

Une seule phrase: « libérez la voie! Allez vous acquitter du paiement de votre contravention pour récupérer votre permis. Nous n’avons pas d’explications à vous fournir ici. »

En bon citoyen et par respect pour le gendarme et les automobilistes bloqués derrière (par ma faute vraisemblablement), j’abdique et ma voiture est immobilisée.

Arrivé au bureau des contraventions, j’explique, encore une fois, que ce n’était pas de ma faute s’il y’a eu bug au niveau interne ou sur la carte rapido.



Ils me disent qu’ils sont conscients que ces bugs peuvent se produire mais la procédure veut que, d’abord, je reconnaisse la dette et qu’ensuite, je paie l’amende afin de récupérer mon permis. C’est là seulement que je pourrai faire une réclamation qui débouchera à la vérification et s’il y’a lieu à un remboursement.

C’est là où se situe le blocage parce que je ne reconnais pas devoir 1 FCFA à la SENAC SA. Au contraire ils me doivent 100 FCFA et c’est la source de tout ce contentieux.



Après 30 minutes d’échanges houleux mon ami me suggère de payer l’amende pour ne plus perdre encore plus de temps et par la même occasion il me suggère de porter l’affaire en justice après.

Encore une deuxième fois, j’accepte en tant que citoyen, la sanction que je juge injuste, juste pour pouvoir récupérer ma pièce d’identité.



J’ai, toutefois, pris la peine de déposer une réclamation.

J’envisage, fortement, de porter l’affaire devant les juridictions compétentes pour les griefs suivants:

- Arnaque sur les prestations proposées (j’ai payé et je n’ai pas été satisfait qu’importe la raison);

-Abus confiance (j’ai eu confiance en SENAC SA. pour gagner en rapidité sur mes déplacements, le contraire s’est produit 30 mn de retard);



Déni de responsabilité (refuser de reconnaître l’entière responsabilité et de prendre en charge c’est situation de la manière la plus adéquate).

Utilisation d’un bien d’autrui sans préavis, ni autorisation,ni consentement ( SENAC SAMAY 100 FCFA 😡).

Certains me diront tout ça pour 100 FCFA? et je vous répondrai sûrement Oui parce que pour 100 FCFA SENAC SA. m’a dépeint comme un vulgaire fauteur, a retardé mes activités et m’a collé une contravention de 3000 FCFA juste pour 100 FCFA!!! qu’ils ont déjà encaissés.



Besoin de vos conseils et, par la même occasion, un contact svp (conseiller, avocat spécialiste du sujet) pour éviter tout vice de procédure parce que je compte aller jusqu’au bout.



PS: désolé pour la longueur du texte et le français peu académique.