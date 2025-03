Le cas Khadim Bâ : Un manque à gagner pour l’État

Prenons l’exemple de Khadim Bâ, emprisonné pour un contentieux de 215 milliards FCfa avec la Douane. Pourtant, il réfute ces accusations et pourrait négocier avec l’administration fiscale, pour un paiement échelonné.



Pourquoi choisir de le retenir en prison et de refuser un acompte de 67 milliards FCfa, qui pourrait renforcer immédiatement les recettes douanières ? En attendant qu’il solde sa dette, l’État pourrait encaisser une somme conséquente, tout en permettant à son entreprise de fonctionner et de préserver des milliers d’emplois.



Samuel Sarr et d’autres hommes d’affaires : une force économique mise de côté.