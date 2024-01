Le cauchemar des doublons externes

On l’avait dit, les candidats qui ont eu la chance, comme Boubacar Camara, de sortir premiers du tirage au sort, peuvent se frotter les mains. Ils ne courent pas le risque de tomber sur doublons externes, qui restent le vrai cauchemar des candidats suivants.



Les doublons externes ont empêché des candidats comme celui du PUR, Aliou Mamoudou Dia, Serigne Mboup, Idrissa Seck et Pape Djibril Fall, de valider leurs parrainages ce mardi 2 janvier 2024. Ils vont passer au second tour, pour régulariser des doublons. La difficulté, c’est que les candidats sont parrainés par les mêmes personnes, puisque tous ceux qui se sont inscrits sur les listes de parrainage, constituent souvent le même électorat.



Il va alors devenir de plus en plus difficile pour le reste des candidats, de valider leurs parrainages au 1er tour, exceptés ceux qui ont un électoral fidèle. Ce mercredi des poids lourds sont attendus au Conseil Constitutionnel notamment les candidats Aly Ngouille Ndiaye, Karim Wade, Mahammad Boun Abdallah Dionne, Malick Gackou, Mamadou Lamine Diallo. Le Conseil constitutionnel va aussi examiner les parrainages de Mouhamadou Lamine Guèye, Aly Lame, Adama Faye, Mouhamadou Madana Kane, AlHousseynou Ba, Aliou Camara, Babacar Diop, El Hadji Ibrahima Sall, Habib Sy, Pape Momar Ngom, Thione Niang, Dr Serigne Guèye Diop, Assane Kâ, Mamadou Diop Decroix et Souleymane Ndéné Ndiaye.







Le Témoin