Le célèbre linguiste Alain Rey est mort

Son épouse et les éditions Le Robert ont annoncé qu’il était décédé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi 28 octobre à l'âge de 92 ans.

Alain Rey était né le 30 août 1928 à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme. I...





Source : Son nom était indissociable du dictionnaire Le Robert. Il était dans l'équipe créée en 1951 par le lexicographe Paul Robert pour préparer un nouveau dictionnaire "alphabétique et analogique" de la langue française qui deviendra en 1964 le Grand Robert en six volumes.Source : https://www.podcastjournal.net/Le-celebre-linguist...

