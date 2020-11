Le chanteur Ismaila Lô et le présentateur TV "AL" endeuillés Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

Encore la grande faucheuse serait-on tenté de dire! En effet, dakarposte a appris que notre doyen et confrère, Ismaila Lô ancien attaché de presse d'une grande firme en France, a, contre toute attente, tiré sa révérence ce jeudi 26 novembre 2020 dans sa résidence sise à Liberté 6.



Il nous revient que feu Ismaila Lô et son homonyme, illustre chanteur, qui n'est plus à présenter, sont apparentés. "C'est l'aîné de la fratrie des Lô" nous apprend-on.



Qui plus, le défunt est l'oncle du présentateur Tv de renom Alioune Ndiaye dit "Al" du groupe Futurs Médias.



Aux dernières nouvelles, avant son enterrement au cimetière de Yoff, la cérémonie de levée du corps est prévue ce vendredi à la mosquée de liberté 6 après la prière de "tisbar"



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances au chanteur Ismail Lô , à sa famille éplorée, au ci-devant consultant en com et stratégies (Alioune Ndiaye), au monde culturel et à la presse Sénégalaise.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique !





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Le-chanteur-Ismaila-Lo-...

