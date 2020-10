Le chef du Pentagone appelle les alliés à une concurrence «agressive » avec Moscou et Pékin Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|





Source : Prenant la parole à l’Atlantic Council, le chef du Pentagone a abordé la question de l’importance des alliés et dans ce contexte a évoqué la nécessité de faire concurrence de manière «agressive» à la Russie et à la Chine.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202010201...

