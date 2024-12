Le choc Balla Gaye 2 contre Siteu officiellement scellé Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Combat de lutte/ Saliou Ndong D’après le site Les Arènes.com, Comcité par Record, le dernier obstacle à l’officialisation du combat entre Balla Gaye 2 et Siteu a été surmonté. Après des négociations tendues et des surenchères, le camp de Siteu, dirigé par Tarkinda, a finalement validé l’offre financière du promoteur Albourakh Events. « Guédiawaye a donné son accord. Lansar accepte le cachet proposé. Le promoteur [Aziz Ndiaye] n’attendait plus que le feu vert de Max Mbargane, [manager de Siteu], pour finaliser l’accord. Toutes les conditions sont maintenant réunies, il ne reste plus qu’à signer les contrats, ce qui devrait se faire très bientôt », rapporte Record.



