Le collectif contre la violence faite aux femmes, réclame la criminalisation du viol Le collectif contre la violence faite aux femmes a organisé un sit-in ce samedi matin à la Place de la Nation pour protester contre la recrudescence des viols et des meurtres contre les femmes. Ce, après le meurtre de Bineta Camara, le week-end dernier à Tambacounda. Le collectif et ses partenaires ont demandé « la criminalisation du viol ». Daba Dionne de l’institut Panos a estimé que « le viol ne doit plus être considéré comme un simple délit ».

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|



