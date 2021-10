Le collectif des responsables de l’APR Biscuiterie à Macky : "Notre commune souffre de tous les maux... zéro décret, ni Dg ni Ministre venant de votre part..."

Le collectif des Responsables de l’APR Biscuiterie informe l’opinion nationale et surtout le président de notre parti, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall des intrigues mesquines et des coups sordides que le parti est en train de subir dans la commune. La commune de Biscuiterie étant la troisième commune du département de Dakar mérite d’être traitée avec respect et considération. La commune souffre de tous les maux : zéro décret, ni Dg ni Ministre venant de la part de notre régime. Nous demandons au président Macky Sall de prendre au sérieux les préoccupations des militants de BISCUITERIE.





Le collectif des Responsables de l’APR Biscuiterie demande au Président Macky Sall de prêter oreille attentive à notre demande.





Quelles que soient les conditions délétères qui s’abattent sur nos têtes, nous avions toujours cru aux principes fondateurs de notre parti Apr. Le collectif réclame haut et fort la promotion des responsables de l’APR Biscuiterie, mais néanmoins nous nous alignerons à toutes les décisions venant de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Nous vous expliquons certes les conditions extrêmement carabinées qui sévissent dans la commune, mais nous veillerons scrupuleusement à ce que les décisions du Président soient respectées dans la commune.





Signés par le collectif des responsables de l’APR Biscuiterie :





Dieynaba sy

Pape Laye War

Aziz Camara

Ndiaga sall

Mohamed Wade

Maguette Diop

Omar Nabien Diah

Awa sané

Djily seck

Mamy Ngom

Samba Ndong

Babacar Thiam

Magou Ly.

Astou Ball.

Dame lo

Cheikh Ndiaye commissaire

Mamadou Goudiaby

Awa Gaye

Tacko sy

Source : https://www.exclusif.net/Le-collectif-des-responsa...