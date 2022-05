Le conseil d’administration du FMI achève la revue quinquennale de la méthode d’évaluation du DTS et détermine les nouvelles pondérations des monnaies composant le panier servant au calcul de la valeur du DTS

er août 2022.



La dernière revue de la méthode d’évaluation du DTS date de 2015. Selon la méthode d’évaluation actuelle adoptée par le conseil d’administration, le panier de monnaies du DTS est réexaminé tous les cinq ans, à moins que de nouvelles circonstances ne justifient de modifier la date cette revue. La revue actuelle est menée environ un an plus tard que prévu. En effet, le conseil d’administration avait décidé en mars 2021 de prolonger la validité du panier actuel jusqu’au 31 juillet 2022 pour que le FMI puisse se concentrer sur sa riposte face à la pandémie de COVID‑19, notamment sur ses travaux liés à l’allocation générale de DTS effectuée en 2021.



Évaluation par le conseil d’administration



Les administrateurs ont achevé la revue quinquennale de la méthode d’évaluation du droit de tirage spécial (DTS). Ils se déclarent favorables au maintien de la méthode actuelle d’évaluation du DTS, notamment des critères de sélection pour établir la composition du panier et des méthodes pour déterminer les pondérations et les montants des monnaies du panier, tout en avalisant la pratique actuelle et la méthode statistique généralement reconnue pour combler les lacunes relatives aux données. Les administrateurs décident de maintenir la composition actuelle du panier de monnaies et d’instruments de taux d’intérêt servant au calcul de la valeur du DTS et approuvent les nouvelles pondérations.



Ils conviennent que le critère relatif aux exportations et celui relatif au caractère librement utilisable des monnaies doivent continuer à guider les décisions relatives à l’inclusion de monnaies dans le panier. Ils conviennent également de maintenir la méthodologie introduite lors de la revue de 2015 pour déterminer les pondérations et les montants des monnaies dans le panier du DTS. Les administrateurs souhaiteraient que les prochaines revues comportent une analyse plus approfondie des pondérations utilisées dans la formule afin que celle-ci continue de refléter de manière adéquate le rôle des monnaies dans le commerce mondial et les marchés financiers. Ils s’accordent pour dire qu’il convient de remédier au manque de données relatives aux indicateurs utilisés dans la revue de la méthode d’évaluation du DTS en utilisant les données disponibles au cours de la période pertinente de cinq ans, conformément à ce qui se faisait antérieurement, tout en continuant à étudier la pertinence d’autres variables disponibles pour limiter ces lacunes.



Les administrateurs notent que sur la base de l’évolution des échanges commerciaux et des marchés financiers au cours de la période 2017-2021, les pondérations actualisées du panier du DTS conservent le même classement que les pondérations initiales établies lors de la revue de 2015, mais avec des pondérations légèrement plus élevées pour le dollar américain et le renminbi chinois et, par conséquent, des pondérations quelque peu inférieures pour la livre sterling, l’euro et le yen japonais. Ils conviennent que ni la pandémie de COVID‑19 ni les progrès de la fintech n’ont eu jusqu’à présent d’impact majeur sur le rôle relatif des monnaies dans le panier. Ils appellent à suivre de façon continue les implications que les évolutions des technologies financières et d’autres facteurs, comme la possible fragmentation économique et financière et la hausse de l’inflation, pourraient avoir pour le cadre d’évaluation du DTS. Un petit nombre d’administrateurs recommandent également de surveiller l’incidence des sanctions économiques sur le cadre d’évaluation.



Les administrateurs notent avec intérêt les informations recueillies lors d’une enquête auprès des utilisateurs de DTS sur des problèmes opérationnels qui avaient été soulevés lors des revues précédentes, et se félicitent qu’il en ressorte que la plupart des utilisateurs ne rencontrent pas de difficultés opérationnelles importantes en utilisant des DTS ou en opérant sur les marchés des cinq monnaies du panier. Ils notent toutefois que l’enquête a confirmé que certains problèmes opérationnels subsistaient en ce qui concerne les monnaies composant le panier. À cet égard, les administrateurs reconnaissent dans l’ensemble les progrès réalisés dans les réformes des marchés financiers en Chine, tout en appelant de leurs vœux des mesures supplémentaires pour ouvrir et approfondir davantage le marché territorial du renminbi, quelques administrateurs soulignant également la nécessité de renforcer encore la transparence des données.



Les administrateurs approuvent la proposition de la directrice générale selon laquelle la prochaine revue du DTS doit suivre le calendrier quinquennal et s’achever avant la fin juillet 2027.



Annexe. Résumé des principales décisions



Composition et taille du panier du DTS



La valeur du DTS continuera d’être déterminée par rapport à une moyenne pondérée des valeurs d’un panier de monnaies comprenant le dollar américain, l’euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling.



Pondérations des monnaies dans le panier du DTS (et du taux d’intérêt du DTS)



Le FMI a déterminé que les cinq monnaies qui répondent aux critères de sélection pour être incluses dans le panier du DTS se verront attribuer les pondérations suivantes en fonction de leur rôle dans le commerce mondial et les marchés financiers, à compter du 1er août 2022 : Dollar américain 43,38 %

Euro 29,31 %

Renminbi chinois 12,28 %

Yen japonais 7,59 %

Livre sterling 7,44 % Les montants de chacune de ces cinq monnaies seront calculés le 29 juillet 2022 (date de transition) en fonction des nouvelles pondérations et entreront en vigueur le 1er août 2022

Dans l’optique d’aider les utilisateurs de DTS et de les informer suffisamment à l’avance, le FMI partagera des projections des montants des monnaies selon le panier révisé, une fois en mai et juin, et chaque semaine en juillet, sur son site internet ( er août 2022.



Taux d’intérêt du DTS



Le taux d’intérêt du DTS continuera d’être calculé comme la moyenne pondérée des taux d’intérêt des instruments financiers à court terme sur les marchés des monnaies composant le panier du DTS.





er août 2022, sera publié par le FMI le 29 juillet 2022. Le premier taux de change du DTS utilisant le nouveau panier sera publié le 1er août 2022. Le premier taux d’intérêt du DTS basé sur le nouveau panier sera déterminé le 5 août 2022 et sera valable la semaine du 8 au 12 août 2022

• La composition actuelle du panier de monnaies et d'instruments de taux d'intérêt servant au calcul de la valeur et du taux d'intérêt du DTS a été maintenue et les pondérations actualisées ont été approuvées. • Ce panier actualisé prévoit des pondérations légèrement plus élevées pour le dollar américain et le renminbi chinois et, par conséquent, des pondérations légèrement inférieures pour la livre sterling, l'euro et le yen japonais. • Les nouvelles pondérations du panier entreront en vigueur le 1er août 2022.

