Le consulat du Sénégal à New York tombe en lambeaux (images) L’état dans lequel se trouve le consulat du Sénégal dans l’Etat de New York laisse à désirer. Des images parvenues vous le font découvrir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 01:19 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos