Le coronavirus fait dix morts en Italie

La propagation de l’épidémie coronavirus devient de plus en plus inquiétante. Au moment où le taux de contaminations diminue en Chine, et plus précisément à Wuhan, épicentre de l’épidémie, le virus a pris des proportions inquiétantes dans d’autres pays européens. Et l’Italie en est la triste réalité puisque le bilan devient encore plus lourd : dix morts déjà.



Ainsi, l’Italie devient le pays occidental le plus touché avec 322 personnes infectées. Huit régions et une province autonome sont désormais touchées. La Toscane (centre-ouest de l’Italie) comptait notamment deux cas de contamination, à Florence et Pistoia, tandis qu’en Sicile (sud), une touriste originaire de Bergame (Lombardie, nord-ouest) qui se trouvait dans un hôtel à Palerme a été hospitalisée.