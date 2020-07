Le coronavirus poursuit son accélération en Afrique Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus sur le continent africain est monté à 828 214 en date de ce dimanche 26 juillet 2020, selon la dernière mise à jour du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). L'agence continentale révèle, en outre, que le bilan des décès dus à la pandémie s'était alourdi à 17.509 morts au cours de la même période, précisant que 484 038 personnes qui avaient été testées positives au nouveau coronavirus s'étaient rétablies à ce jour. Les chiffres de cet organe de l'Union africaine montrent que le virus se propage rapidement à travers le continent. L'Afrique australe est la région la plus touchée avec 452 000 infections, tandis que l'Afrique du Nord a enregistré 147 500 cas, l'Afrique de l'Ouest 118 400, l'Afrique de l'Est 65 000 et l'Afrique centrale 45 300. Le bilan des victimes est de 7 000 morts en Afrique australe, 6 300 décès en Afrique du Nord, 1 800 en Afrique de l'Ouest, 1 500 en Afrique de l'Est et 889 en Afrique centrale. Au moins 269 100 patients se sont rétablis en Afrique australe, 77 300 en Afrique de l'Ouest, 72 900 en Afrique du Nord, 35 600 en Afrique de l'Est et 29 200 en Afrique centrale, d'après la dernière mise à jour du CDC Afrique parvenue à la rédaction atlanticactu.com.



