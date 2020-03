Accueil Envoyer Partager sur facebook Le coronavirus s’étend aux États-Unis, 33 États touchés Rédigé par La rédaction de leral.net le 9 Mars 2020 à 09:27 Sur trente-trois États désormais touchés par le coronavirus, huit ont déclaré l’état d’urgence. Le bilan des infections dépasse les 520 cas. Le paquebot Grand Princess est attendu ce lundi dans un port du nord de la Californie.

Après cinq jours au large de San Francisco où la croisière était censée s’achever, le Grand Princess est en route pour la ville d’Oakland. Sur les 3500 personnes à bord, dix-neuf membres d’équipages et deux passagers ont été testés positifs.

À leur arrivée, les passagers résidant en Californie devraient être placés en quarantaine sur une base militaire pour deux semaines. Les autres seront envoyés vers d’autres centres. Les membres d’équipage eux, resteront en quarantaine à bord du paquebot a fait savoir le gouverneur de Californie.

Face à la propagation du virus, huit États sont désormais en état d’urgence pour deux mois. Et alors que certains critiquent la gestion de la crise par Washington, l’un des experts médicaux de l’équipe mise en place par la Maison Blanche assure que l’administration Trump est prête à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris instaurer des zones de quarantaine.

« On n’a pas envie d’alarmer la population, mais vue la situation, tout est possible. Et c’est pour ça qu’on doit être prêts. Je ne pense pas que ça sera aussi drastique qu’en Italie où personne n’entre et personne ne sort, mais on devra prendre des mesures pour limiter les interactions sociales. »

Le département d’État, de son côté, appelle les Américains, particulièrement ceux à risque, à ne pas voyager et ne pas partir en croisière.

Rfi

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Cameroun : plusieurs morts lors d’attaques séparatistes Coronavirus : L’Egypte annonce le premier mort