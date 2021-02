Le corps sans vie d'un vendeur de journaux, nommé Amadou Hann, découvert aux "champs de courses"

C’est une triste et macabre découverte qui a été faite à Dakar précisément au "Champ de Courses", en face du célèbre building communal. Un corps sans vie a été découvert.



Il nous revient qu' "il est décédé en prenant son repas". Aussitôt, les secours ont été alerté. Les sapeurs-pompiers et la police sont vite arrivés sur place.



Après recoupements, dakarposte est en mesure de révéler qu'il s'agit d'un certain Amadou Hann, vendeur de journaux.



Aux dernières nouvelles, l' enquête ouverte a été confiée aux enquêteurs du commissariat de police de la Médina . Une autopsie doit être pratiquée sur le corps afin de déterminer s’il s’agit d’un mort subite ou d’un acte criminel.





Affaire à suivre...







