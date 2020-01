Accueil Envoyer Partager sur facebook Le crash d’un Boeing ukrainien après son décollage à Téhéran fait 176 morts Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Janvier 2020 à 13:53 A bord de l’avion, qui devait rejoindre Kiev, se trouvaient principalement des Iraniens et des Canadiens. Il n’y a aucun survivant.

Un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines s’est écrasé mercredi 8 janvier peu après son décollage près de Téhéran, en Iran, tuant l’ensemble des 176 personnes à son bord. Les boîtes noires de l’avion, qui devait rejoindre Kiev, ont été retrouvées, a annoncé l’aviation iranienne.



« Sur les 176 personnes qui ont péri, neuf étaient des membres d’équipage et les autres des passagers » dont 15 enfants, a déclaré le gouverneur adjoint de la province de Téhéran, Mohammad Taghizadeh. « Il y a actuellement 500 membres du personnel médical sur place » pour retrouver les corps.



Selon le ministre des affaires étrangères ukrainien sur Twitter, 82 Iraniens et 63 Canadiens avaient pris place à bord de l’appareil, qui embarquait également onze Ukrainiens, dont neuf membres d’équipage. Les autres victimes sont suédoises (10), afghanes (4), allemandes (3) et britanniques (3).



L’appareil, un Boeing 737-800 NG, avait décollé avant l’aube de l’aéroport international de Téhéran en direction de Kiev, selon l’agence semi-officielle ISNA. Il s’est écrasé à quelques dizaines de kilomètres de l’aéroport, à l’ouest de la capitale, sur des terres agricoles à Khalaj Abad dans le district de Shahriar. Sur le lieu du crash, des débris jonchent une large zone.



L’origine du crash incertaine

La compagnie aérienne Ukraine International Airlines a assuré sur Facebook que l’avion, sorti directement des usines Boeing en 2016, avait passé son contrôle technique il y a deux jours. « C’était l’un de nos meilleurs avions, avec un équipage incroyable et fiable », a déclaré Yevhen Dykhne, le président de la compagnie.



Les causes de l’accident sont pour l’instant peu claires. Selon un porte-parole du ministère des transports iranien cité par une agence de presse iranienne, un des moteurs de l’appareil a pris feu peu après le décollage de l’aéroport international d’Imam Khomeini. Le Boeing avait décollé avec près d’une heure de retard.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a mis en garde contre toute « spéculation » ou « versions non vérifiées » à propos de la catastrophe. Il a ajouté avoir confié au procureur général ukrainien l’ouverture d’une « procédure criminelle » pour enquêter sur le drame. « Une commission d’enquête constituée de représentants des services de sécurité et des services spécialisés chargés de l’aviation civile sera créée. Indépendamment des conclusions concernant les causes de la catastrophe en Iran, la navigabilité de toute la flotte aérienne civile sera vérifiée », a-t-il précisé.



Volodymyr Zelensky, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a écourté une visite à Oman pour rejoindre Kiev.



Le Monde

