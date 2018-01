Le cyclone Berguitta arrive sur l'île de La Réunion MÉTÉO - La Réunion a été placée mercredi matin en alerte cyclonique orange. À Maurice, la population a été appelée à prendre ses précautions alors que l'aéroport international devrait être fermé dans la journée.

Le cyclone Berguitta, rétrogradé en «cyclone tropical», doit frapper l'Ile Maurice ce mercredi avant d'atteindre jeudi matin La Réunion, peut-être alors à un niveau inférieur, ont indiqué les autorités et des météorologues.

À La Réunion, la préfecture a appelé à la vigilance, prévoyant une dégradation des conditions météorologiques dans la nuit mercredi soir. L'île a été placée en alerte cyclonique orange, déclenchée lorsqu'une menace cyclonique représente un danger pour l'île dans les 24 heures à venir. La vie économique se poursuit mais les établissements scolaires sont fermés. Ce qui est en l'occurrence sans conséquence en cette période de vacances scolaires de l'été austral.



À Maurice, la population a été appelée à prendre ses précautions alors que l'aéroport international devrait être fermé mercredi. Le cyclone poursuit sa trajectoire inéxorable vers l'île, désormais en catégorie 2/5 sur l'échelle internationale de Saffir-Simpson. Il restera en catégorie 2 en touchant la côte orientale de l'ïle Maurice mercredi après-midi, accostant au niveau de Port-Louis: les vents pourraient souffler à 160 km/h avec une houle cyclonique de 12 à 13 m et d'intenses précipitations. A ce jour, on craint que l'île Maurice soit dévastée par ce phénomène remarquable.

Renforcement progressif des vents Mercredi matin, le cyclone était situé à 515 km de La Réunion. Les effets de son approche devraient commencer à se faire sentir dès mercredi soir, avec le renforcement progressif des vents de secteur sud, selon La Chaîne Météo*. Son passage au plus près de l'île est prévu dans la journée de jeudi.

Les différentes modélisations numériques envisagent une trajectoire passant au sud-est de la Réunion. L'oeil du cyclone passerait donc au sud-est de l'île, sur le littoral entre Tremblet et Saint-Philippe, jeudi 18 janvier à 6 heures, heure locale. Les vents de sud pourraient atteindre 160 à 180 km/h avec une houle de 12 m. Les cumuls pluviométriques devraient atteindre ou dépasser le seuil de 200 mm en 24h, soit ce qu'il tombe en un mois de janvier normal, ajoute notre partenaire. Un passage sur terre n'est pas exclu par les météorologues. Un décalage possible d'une centaine de kilomètres vers le nord, ce qui aurait des conséquences très différentes.

Berguitta arrive alors que l'île a déjà fortement arrosée la semaine dernière par les bandes nuageuses d'Ava, un cyclone qui est passé relativement au large de l'île avant de s'abattre sur la côte est de Madagascar.



Selon le ministre mauricien de la Sécurité sociale et de l'Environnement, Etienne Sinatambou, qui assure la présidence d'un comité de crise, le cyclone touchera Maurice à partir de 11H00 locales mercredi. L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) sera fermé dès l'annonce d'une alerte cyclonique de classe 3, prévue pour 4 heures locales dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé un porte-parole de la société Airports of Mauritius, qui détient et opère l'aéroport.

