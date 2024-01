Le déficit de la balance des services du Niger, s'est aggravé de 72.538 millions de francs Cfa en 2022 (Bceao)

Selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui donne ces chiffres dans le rapport annuel sur la Balance des paiements et position extérieur globale 2022 du Niger, cette situation est induite principalement par la progression des dépenses en fret et assurance ainsi que la hausse des autres services.



Le solde du revenu primaire s'est dégradé de 8.670,58 millions de francs Cfa pour s'établir à -139.953 millions de francs Cfa en 2022, en liaison principalement avec la hausse des paiements d'intérêts sur la dette publique plus importante que l'accroissement de l'excédent de la rémunération des salariés.



Le solde du revenu secondaire s’est établi à 337.993 millions en 2022 contre 375.680 millions un an plus tôt, en rapport avec une baisse des aides budgétaires.



Le solde du compte du capital s'est situé à 435.078 millions en 2022 contre 489.314 millions en 2021. Ce mouvement baissier est imputable essentiellement aux transferts en capital reçus par l'Etat.



Le solde du compte financier, qui retrace les acquisitions nettes d’actifs et les accroissements nets de passifs financiers, est passé de -822.402 millions en 2021 à -1.116.166 millions en 2022, imputable aux investissements directs étrangers et aux autres investissements.



Bassirou MBAYE



Au Niger, le déficit de la balance des services s'est aggravé de 72.538 millions de francs Cfa, pour ressortir à -587.666 millions de francs Cfa en 2022, contre -515.129 millions de francs Cfa en 2021.Source : https://www.lejecos.com/Le-deficit-de-la-balance-d...