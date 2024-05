Le directeur de l'école élémentaire de Ndoucoumane qualifié d’absentéiste: Ses adjoints démentent la Tribune et précisent... Les adjoints du Directeur de l’école élémentaire de Ndoucoumane, commune de Thilmakha Mbakol, arrondissement de Niakhene, département de Tivaouane, ont apporté des précisions en rapport aux accusations portées sur leur Directeur, Baye Mbare Ndoye. Ils affirment que les propos relayés via le journal La Tribune sont des contres-vérités et des accusations gratuites.

Les adjoints du Directeur de l’école élémentaire de Ndoucoumane estiment que sur le plan professionnel, leur Directeur Monsieur Ndoye est quelqu’un de très bien. Donc, que le qualificatif absentéiste jugé à son encontre est faux. Parfois, il arrive qu’en tant que Directeur devant remplir des fonctions administratives, qu’il ait des courses à effectuer dans le cadre purement professionnel.



Et sur le plan financier, il ne gère même pas les ressources de l’école. Donc, ses adjoints se demandent comment il pourrait utiliser les ressources de l’école comme bon lui semble. « Les fonds de l’école sont gérés par une de ses adjointes, Mme Mbaye, et chaque année, des réunions de clarification sont organisées avec la communauté. Encore une fois, les accusations sont d’une légèreté. Au lieu de se servir de son école, Monsieur Ndoye se casse la tête afin que cette dernière avance.



La preuve, cette même école est clôturée avec deux salles de classe de plus. Donc, nous trouvons faux de dire que ce directeur n’est pas bon dans le milieu scolaire. En plus de son professionnalisme, s’ajoute le fait que nous n’éprouvons aucun problème sur le plan administratif », ont plaidé les adjoints du Directeur de l’école élémentaire, Ndoucoumane, via un communiqué, co-signé par Matar Ndiaye, Dame Diop Sow et Ndella Lèye.



Ainsi, Doyen Ndoye, dit-on, a réussi, sur le plan social, à tisser de solides liens amicaux et familiaux avec les habitants du village. Il est en parfaite entente avec les parents d’élèves qui lui vouent et manifestent un profond respect. Souhaitant une protection divine contre ces genres d’accusateurs, Doyen Ndoye est décrit par ricochet, comme un homme dévoué, ayant réussi dans son lieu de travail, une parfaite intégration sociale.







