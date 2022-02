Le directeur général du Barça, Ferran Reverter, démissionne

Homme de confiance de Joan Laporta, Ferran Reverter a décidé de quitter son poste de directeur général du FC Barcelone. Il a invoqué des raisons personnelles pour justifier son départ d'un club qu'il a rejoint il y a quelques mois seulement (le 1er juillet).



"Il y a presque un an, j'ai décidé de quitter l'Allemagne et de revenir à Barcelone pour des raisons familiales et peu de temps après, j'ai accepté le défi que m'a proposé le président Joan Laporta. Ces mois ont été passionnants et je remercie le président pour sa confiance et, surtout, pour son enthousiasme et sa capacité à diriger, afin que le FC Barcelone dispose désormais d'une équipe de direction de haut niveau capable de repositionner le Barça en tant que leader mondial. Personnellement, j'ai fourni beaucoup d'efforts et de dévouement au cours de ces mois, mais je veux maintenant me concentrer sur l'objectif pour lequel je suis revenu à Barcelone, à savoir consacrer plus de temps à des projets personnels et familiaux", a déclaré Reverter dans un communiqué publié par le club.



Le Barça précise que cette démission prendra effet lorsque les dirigeants intègreront un nouveau directeur général.