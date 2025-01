Le don de 120 km² à Mohamed Kawar et l’arrêt des exploitations : Où en est le dossier ?

Un arrêt motivé par des enjeux environnementaux et sociaux

en

Cette mesure de suspension, officialisée par un décret présidentiel, vise à protéger les ressources naturelles, notamment l’eau, contre les risques liés à l’orpaillage et à l’exploitation industrielle. La Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, alimente des zones cruciales comme le lac de Guiers, qui fournit de l’eau à Dakar.



Lors d’un Conseil interministériel sur l’approvisionnement en eau potable, Ousmane Sonko a qualifié cette décision de « mesure de sécurité nationale », en insistant sur l’importance d’une surveillance stricte par les forces armées, pour garantir son application. Le Premier ministre a également souligné la dimension transfrontalière de la problématique, appelant à une coopération renforcée avec le Mali, où l’orpaillage pose des problèmes similaires.



Des interrogations sur le don à Mohamed Kawar



Ce dossier s’alourdit encore avec les accusations liées au don de 120 km² à Mohamed Kawar, destiné à l’exploitation du fer de la Falémé. De nombreux citoyens et experts se demandent comment un tel projet a pu être approuvé, sans respect des procédures établies.



Plusieurs sources médiatiques affirment que cette attribution a suscité une indignation générale, en raison de son impact potentiel sur l’équilibre écologique et sur les populations locales. En effet, les activités minières dans la région risquent de perturber les ressources en eau et de dégrader l’écosystème.



Ousmane Sonko bloque les exploitations jusqu’en 2027



Face à cette controverse, le Premier ministre a adopté une position ferme, en suspendant toute activité d’extraction dans la zone concernée. Cette mesure vise à donner le temps nécessaire pour réévaluer les enjeux environnementaux et sociaux et pour garantir que toute exploitation future soit conforme aux normes internationales.



Ousmane Sonko a aussi rappelé que cette suspension est une étape essentielle pour protéger les populations de Dakar et des régions environnantes contre les conséquences de la pollution, notamment par le mercure utilisé dans l’orpaillage. Les discussions avec les autorités maliennes, visent à coordonner les efforts pour prévenir les impacts transfrontaliers.



Des citoyens en attente de transparence



La population reste dans l’attente de clarifications sur plusieurs points :



Les termes du don à Mohamed Kawar : Quels engagements ont été pris par l’État et par l’investisseur ?



Les impacts environnementaux : Des études d’impact ont-elles été menées avant cette attribution ?



La régularité des procédures : Pourquoi l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas été consultée ?



En suspendant les exploitations jusqu’à 2027, le gouvernement a envoyé un signal fort sur son engagement en faveur de la protection des ressources naturelles. Cependant, la gestion opaque de ce dossier et le manque de communication sur les avancées, inquiètent les citoyens.



La Falémé représente un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal. Alors que le gouvernement s’emploie à préserver cette ressource vitale, des zones d’ombre persistent, quant à l’implication de Mohamed Kawar et à l’avenir de l’exploitation du fer dans cette région. Une transparence accrue et une communication claire, sont indispensables pour répondre aux attentes des populations et assurer une gestion équitable et durable de ces ressources.