Le "faux neveu" de Brigitte Macron condamné à un an de prison ferme Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 22:27





Source : Un homme qui s'était fait passer pour le neveu de Brigitte Macron afin d'obtenir des avantages et privilèges auprès d'établissements de luxe, de sociétés ou d'institutions, a été condamné à un an de prison ferme, mercredi à Paris.Source : https://fr.sputniknews.com/20211027/le-faux-neveu-...

