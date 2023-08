Le feu couve autour du foncier à Malika

Ça grince grave des dents sur le foncier dans la commune de Malika en banlieue dakaroise. Avant-hier, des habitants issus de plusieurs associations locales, ont monté une structure dénommée Collectif pour le développement de Malika, pour fustiger avec l’énergie requise, au cours d’un point de presse, la dilapidation de la réserve foncière de la localité par des spéculateurs fonciers. Ceci, au grand dam de la population locale. Ils ont également dénoncé les manœuvres malveillantes d’une structure locale qui, selon eux, s’agitent dans le but d’obtenir 11 hectares de la part de l’Etat du Sénégal. Ils comptent s’opposer avec la force de la loi aux agissements de ladite structure. Quitte même à se dresser en bouclier humain contre la boulimie foncière de la structure en question. «Aucune attribution ne se fera désormais sans un droit de regard par le collectif pour le développement de Malika». Ils ont décrié aussi l’attribution de 200 hectares et le caractère opaque de l’attribution de cinq sites dans le secteur. Aussi, réclament-ils l’audit desdits sites et invitent l’Etat à rester ferme devant les menaces de la structure locale indexée.