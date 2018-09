Le fils de Moustapha Cissé Lô défie le Maire de Touba

Suite à la rencontre, portant sur le parrainage, initiée par le responsable de l’APR, Abdou Lahat Ka dans la salle de délibération de la commune. Certains membres de l’opposition ont organisé un sit-in, hier, devant ladite structure. Ce, pour exiger le premier magistrat de ville d’arrêter de convier ses militants dans ses locaux pour mener des activés politiques.



Les nerfs étaient tendus. Puisque, les laudateurs du maire voulaient disperser les mécontents, dont Mafary Ndiaye, coordonnateur du «Rewmi à Touba», Serigne Assane Mbacké du Pds, Moustapha Mbacké Lo dit Junior, Moustapha Messere, chargé du mouvement «Macky Nadem», Anta Ndieye «Book guiss guiss» entres autres.



«Nous étions ici, pour poser pacifiquement, notre doléance. Mais, à notre grande surprise, le maire a recruté des nervis, voire des lutteurs. J’avais ordonné à mes collègues de ne pas répondre à la provocation. Si les nervis et les partisans du responsable contesté sont courageux, ils n’ont qu’à nous attaquer», a menacé Moustapha Mbacké Lô dit Junior, fils du président du parlement de la Cedeao.



Le fiston d’El pistelero qui accuse le maire d’avoir transformé son siège en permanence de l’Apr, compte le vilipender devant le khalife général des «mourides». Et, si le maire Abdou Ahad Ka n’obtempère pas, Moustapha Cissé Lo junior et ses camarades menacent de le déloger.



«Aujourd’hui, tous les opposants et les membres de la société civile sont là, pour barrer la route au maire qui a transformé l’hôtel de ville en permanence de l’apr. Il a le droit de faire de la politique. Mais, il n’a qu’aller ailleurs. Nous n’accepterons plus qu’il le répète et nous allons voir Serigne Mountakha Mbacké pour l’informer des dérives de ce dernier. Ainsi, s’il persiste, nous l’attaquerons», a alerté Omar Guèye du parti «Rewmi», l’un des orateurs.



De l’autre côté, les militants de l’édile se disent, ainsi prêts, à répondre œil pour œil à tout assaut.



