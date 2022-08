Le fondateur milliardaire de Binance dit qu’il est à nouveau pauvre à cause du krach des cryptos Rédigé par leral.net le Lundi 8 Août 2022 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Changpeng Zhao, le riche fondateur de l’échange de crypto Binance, a plaisanté en disant qu’il était « à nouveau pauvre » après que les investissements de l’échange dans la crypto-monnaie Luna se soient effondrés de 1,6 milliard $ il y a tout juste un mois à environ 2 200 $.



Dans un tweet, Zhao a déclaré que Binance, le plus grand échange de crypto au monde, détenait 15 millions de jetons Luna



Binance a reçu ces jetons en échange de son investissement de 3 millions $ en 2018 dans le réseau Terra sur lequel Luna est basé. Ses jetons Luna n’ont « jamais été déplacés ni vendus », selon Zhao.



Les avoirs Luna de Binance valaient 1,6 milliard $ début avril lorsque le jeton a atteint son prix le plus élevé. Mais son récent crash a vu cette valeur chuter à environ 2 200 $.



Malgré ses commentaires, Zhao, 45 ans, n’est définitivement pas fauché. Il a une valeur nette d’environ 17,4 milliards $, selon les estimations de Forbes.





argentaire.com

