Le footballeur Jonathan Pitroipa prend sa retraite internationale Le Burkinabè, finaliste de la CAN 2013 et meilleur joueur de la compétition Jonathan Pitroipa a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il met un terme à sa carrière de footballeur. Le lundi 2 décembre, l’homme de 33ans et demi a annoncé cette décision « très difficile », estimant qu’il est temps pour lui « d’écrire une autre page de (sa) vie ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

« Ces treize années passées en équipe nationale ont été immenses en émotions et surtout une expérience de vie incroyable. (…) je voudrais tout d’abord remercier mes coéquipiers, les supporters, les personnes impliqués de près ou de loin et sans oubliées mes proches, ma famille qui ont rendu cette aventure aussi spéciale », a mentionné l’ancien international burkinabé évoluant à Paris FC.



« Je serai très honoré de continuer à contribuer en dehors des terrains, à la progression du football Burkinabé », a-t-il conclu



Pendant la Coupe d’Afrique des nations de 2013 en Afrique du Sud, Jonathan s’est démarqué à travers son jeu. Le capitaine Charles Kaboré, le détonateur Pitroipa, les buteurs Aristide Bancé et Alain Traoré, le défenseur Bakary Koné et tous les joueurs qui formaient la sélection du Belge Paul Put s’étaient hissés jusqu’en finale (défaite 1-0 face au Nigeria). Jamais le Burkina Faso n’avait atteint un tel niveau. Jonathan Pitroipa, lui, avait été élu meilleur joueur de la compétition.



« Je suis fier d’avoir revêtu le prestigieux maillot des Étalons et d’avoir contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire du football burkinabè », écrit encore celui qui a rejoint le Paris FC, en Ligue 2, en 2018 après quelques années aux Emirats arabes unis (Al-Jazira et Al-Nasr) et un court passage à Antwerp, en Belgique.



Au Burkina Faso, la nouvelle de cette retraite internationale surprend un peu, dans la mesure où Jonathan Pitroipa avait répondu présent aux convocations de Kamou Malo pour les deux premiers matches des éliminatoires de la CAN 2021 contre l’Ouganda (0-0 le 13 novembre) et contre le Soudan du Sud (victoire à l’extérieur 2-1, doublé d’Aristide Bancé et doublé de passes décisives pour le Parisien). L’ancien élève de Planète Champion, arrivé en Europe d’abord en Allemagne à Fribourg (2004-2008) puis à Hambourg (2008-2011) avant de jouer à Rennes, ne devrait toutefois pas trop s’éloigner du monde du football. Il enregistre 76 sélections et 19 buts.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos