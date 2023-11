Le fort plaidoyer de Mbaye Dione devant le PM : « Tant que le statut de l’élu n’est pas revalorisé, la décentralisation n’aura pas de sens… » Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 01:35 | | 0 commentaire(s)|





En effet, il y’a des questions transversales qu’il faut régler, notamment « la nomenclature budgétaire, qui, selon le maire de Ngoudiane, doit être revue et corrigée. » D'après lui, des propositions concrètes ont été faites, mais rien pour le moment, n’avance... Présent à la réunion que le Premier ministre tient ce jeudi avec les maires de Thiès en marge de la tournée économique dans la région, Mbaye Dione a lancé un cri du cœur pour ses collègues maires. C’est surtout sur le statut de l’élu que le maire de la commune de Ngoudiane s’est épanché durant son intervention devant le Premier ministre Amadou Bâ : « Les questions de salaire des maires, des conseillers, d’indemnités, entre autres, sont importantes. Tant qu’on ne valorise pas le statut de l’élu, la décentralisation n’aura pas de sens. C’est ça la réalité… »Mbaye Dione considère simplement qu’on ne peut pas demander à des gens des résultats, alors qu’ils ne sont ni accompagnés ni soutenus dans les efforts qu’ils font au niveau de leurs localités… » Il estime que les efforts sont à multiplier dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne les dispositions légales émanant des institutions et du chef de l’État.En effet, il y’a des questions transversales qu’il faut régler, notamment « la nomenclature budgétaire, qui, selon le maire de Ngoudiane, doit être revue et corrigée. » D'après lui, des propositions concrètes ont été faites, mais rien pour le moment, n’avance...

