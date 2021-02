Le frère du lutteur Ama Baldé et ses amis, condamnés à 8 ans de prison

En rendant sa décision, hier, la Chambre criminelle a retenu le délit d’association de malfaiteurs avant de disqualifier les délits de vol en réunion avec usage d’arme et de véhicule en vol en réunion avec port d’arme et usage de véhicule pour Pathé Baldé, Nar Bâ Fall, Samba Diouf. Quant au chauffeur Ibrahima Ndiaye, le juge a disqualifié les faits de vol en réunion avec port d’arme et usage de véhicule en complicité de ces chefs. S’agissant des faits, ils remontent à la nuit du 9 au 10 février 2017. Ces derniers avaient été accusés d’avoir arraché le sac d’un couple d’Européens qui contenait des bijoux, dont une chaîne en or sertie de diamant et 40 mille francs Cfa, devant la résidence de Plein Sud 2 à Saly.



Devant la barre, le 9 décembre 2020 dernier, les quatre malfrats avaient tous nié les faits et le procureur avait requis 15 ans de réclusion criminelle. Devant la barre, les explications des présumés coupables se sont révélées alambiquées d’après le président du Tribunal de Grande instance de Thiès qui statuait en matière criminelle. “ Lorsque quelqu’un fait des choses qui ne sont pas catholiques, ses explications ne sont pas claires ”, a-t-il fait remarquer.



Malgré les confirmations des témoins et du couple Dommange que, c’est bel et bien Pathé Baldé qui les aurait agressés, ce dernier a carrément nié les faits qui lui sont reprochés. Même son de cloche pour ses camarades. C’est la raison pour laquelle le ministère public dira : ” Les faits tels que relatés par les enquêteurs montrent que ces personnes-là sont coupables ”. Et d’ajouter : “ ils ont changé de version de l’enquête à l’instruction et devant la barre au gré des circonstances ”. D’ailleurs, le procureur a jugé Pathé Baldé, Nar Ba Fall et Samba Diouf, coupables des faits qui leur sont reprochés. Quant au chauffeur de taxi jaune noir Dk 19 08-X, Ibrahima Ndiaye, il est coupable de complicité de crime.



Il a ainsi requis une peine d’emprisonnement de 15 ans et une amende de 3 millions FCfa. Dans sa plaidoirie, Me Ayi, avocat de Pathé Baldé a demandé l’acquittement pour les délits d’association de malfaiteurs. Car, estime-t-il, pour qu’il y ait association de malfaiteurs, il faut qu’il y ait connaissance mutuelle entre lui et les autres.



Pour le délit de vol, il a demandé l’acquittement au bénéfice du doute.











Rewmi