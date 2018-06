Le futur iPhone X, devrait être vendu entre 800 et 900$

Selon plusieurs analystes, Apple devrait proposer un prix plus attractif pour son prochain iPhone X. Selon toute vraisemblance, Apple devrait présenter trois nouveaux iPhone à la rentrée : un iPhone X, un iPhone X Plus et un iPhone 2018.

Le futur iPhone X, devrait être vendu entre 800 et 900$, selon le niveau de stockage. En France, ce nouveau smartphone doté d'un écran OLED de 5,8 pouces en version 64 Go pourrait donc coûter dans les 950€, contre 1159€ actuellement.



D’après l’analyse de Katy Huberty, le modèle haut de gamme, l'iPhone X Plus, serait vendu à partir de 999$. Doté d'un écran OLED de 6,5 pouces, le plus grand jamais conçu par Apple, il devrait être disponible en France à partir de 1159€, soit le prix de l'iPhone X actuel. Enfin, l'iPhone 2018 doté d’un écran LCD de 6,1 pouces serait vendu entre 699 et 769$. Chez nous, le prix de départ serait similaire à celui l’iPhone 8, proposé à partir de 809€.

