Le garde du corps du milliardaire Cheikh Amar dans de sales draps : il est convoqué à la gendarmerie pour agression et cbv (DOUCUMENTS)

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

De son vrai nom Semou Diogaye Faye, le garde du corps de Cheikh Amar fera face demain aux gendarmes de la brigade pour répondre à la plainte déposée sur le table du procureur avec comme pièce à conviction un certificat médical et une radiographie des membres endommagés par Cheikh Mbacke Gadiaga, Un des hommes de main de Cheikh Amar.



Des documents auxquels on a pu constater, Celui qui assure les arrières de Kader Ndiaye semble très embourbé dans les histoires de violence et d’agressions physiques sur des soit disant proches de Cheikh Amar. En effet c’est la énièmes fois que des proches de Cheikh Amar se sont plaints des agissements de cet homme ce qui n’arrange pas les choses pour son patron identifié comme une des caciques de ce pays qui tiendrait dans sa course une « no man’s land » ou le maître mot reste la violence.



Le sieur Bamba qui est considéré comme la tête de cet escadron risque de payer cher ses agissements. L’ancien garde du corps du guide des thiantacounes est aujourd’hui devenu un cas inquiétant pour cet avocat proche de l’homme d’affaires mouride car il est connu pour être un homme très violent qui se substitue toujours aux forces de l’ordre.Un mode vie qui pourrait un jour lui apporter des ennuis à lui et à son patron Cheikh Amar









