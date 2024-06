Le général Kandé élevé au grade d’Officier de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron, à New Delhi Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Sénégal</strong></span> </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le Général Souleymane Kandé a fait l’objet d’une vive controverse suite à sa nomination en tant qu’attaché de défense à New Delhi, en Inde, une décision prise par le président Bassirou Diomaye Faye qui a suscité l’indignation d’une partie de l’opposition. Aujourd’hui, le Général Kandé revient sur le devant de la scène avec une nouvelle distinction.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’ancien chef d’état-major de l’Armée de terre sénégalaise a été élevé au grade d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur par le Président de la République française, Emmanuel Macron. Cette nomination a été officialisée dans une lettre datée du 7 juin 2024, envoyée par le Général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre française, et rendue publique le 24 juin 2024.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans cette lettre, le Général Schill exprime sa gratitude envers le Général Kandé pour son dévouement et son investissement durant son mandat. Il souligne que le leadership et les actions de Kandé ont renforcé la relation historique et privilégiée entre les armées de Terre des deux pays. Sous le commandement de Kandé, l’armée de Terre sénégalaise a atteint un niveau de professionnalisme remarquable, et ses efforts pour mener des activités conjointes avec les Éléments Français au Sénégal ont été particulièrement salués.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le Général Schill met en avant la détermination de Kandé et exprime sa reconnaissance pour avoir permis une collaboration efficace entre les soldats sénégalais et français, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la prospérité des peuples. En annonçant la nomination du Général Kandé au grade d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur, Schill souligne que cette distinction reconnaît le rôle essentiel de Kandé dans l’excellente coopération entre les deux armées de Terre, illustrant la confiance et les liens forts qui unissent le Sénégal et la France.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Il convient de noter que cette lettre précède la visite du président Bassirou Diomaye Faye en France le 19 juin 2024, où il a rencontré le président Emmanuel Macron à l’Élysée.</span></h5>

