Le gouvernement de Michel Barnier renversé par l'Assemblée nationale

Le verdict est tombé peu avant 20 h 30. Avec 331 voix, les députés français ont fait chuter le gouvernement de Michel Barnier qui devra désormais expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. La censure d'un gouvernement en France ne s'était plus produite depuis 1962.



Dans une ambiance de fin de règne, les députés ont débattu longuement avant le vote pour examiner les deux motions de censure qui étaient sur la table : l'une déposée par le NFP et celle défendue par le Rassemblement national, après que le gouvernement a engagé sa responsabilité pour faire adopter, sans vote,le budget de la Sécurité sociale.



Au-delà des vives critiques adressées au Premier ministre sortant, de nombreux députés ont surtout visé le chef de l'Etat, considéré comme l'unique responsable du chaos politique actuel depuis la dissolution de l'Assemblée en juin dernier.



Jusqu'au dernier moment, Michel Barnier, comme Emmanuel Macron, ont prétendu ne pas croire à la censure du gouvernement. Mardi soir, le Premier ministre a ainsi de nouveau appelé à la "responsabilité" des députés - socialistes notamment - qui auraient pu inverser l'issue de ce vote car "la réalité ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure" a insisté une dernière fois avant le vote le Premier ministre. Une référence à la situation catastrophique des finances publiques et aux "60 milliards" d'intérêts que la France va devoir payer l'an prochain pour honorer le paiement de sa dette. "Tout sera plus grave plus dur", après la censure, a-t-il martelé.



Euronews